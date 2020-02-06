Малыша, родившегося в машине ДПС, выписали из больницы

Малыш, который родился в патрульной машине, получил подарок от сотрудников ДПС

Из роддома выписали мальчика, который появился на свет в патрульной машине. Это произошло 17 января, сообщает телеканал Москва 24.

Семейная пара ехала в такси, когда начались схватки. Водитель остановился и попросил сотрудников ДПС быстрее довезти женщину до больницы. Но роды пришлось принимать в пути.

"Опытная мама, у нее третий ребенок, все сделала быстро", – рассказал инспектор ДПС Алексей Догадин. Другой инспектор ДПС Михаил Юшкевичус вспоминает, что ехали очень быстро и ребенок решил появиться на свет на скорости.

Инспекторы рассказали, что не смотрели, а только слышали весь процесс. "Он вздохнул, начал кричать, слава богу, мы все вздохнули, что все хорошо", – сказал Юшкевичус. Затем инспекторы укутали ребенка и вызвали скорую.

На той самой машине, правда после химчистки, инспекторы приехали в роддом встречать маленького Матвея.

"Тут уже главное, что с ребенком все хорошо", – делится эмоциями от родов в патрульной машине Татьяна Острякова.

Акушеры говорят, что нередкий случай, когда женщины рожают, не доехав до них. Это происходит и в такси, и в скорой, и в машинах ДПС, как в данном случае.

По словам заведующей 1-м отделением патологии недоношенных и новорожденных детей перинатального центра ГКБ имени Юдина Елены Хитриной, долгая выписка связана с тем, что ребенок родился немного недоношенным и потребовалось время на выхаживание.

Интересно, что примерно в это же время в январе в Одинцове уже другие инспекторы ДПС также мчали с роженицей. Они успели доставить ее в больницу в самый важный момент: малышка родилась уже под контролем врачей.

На выписку маленький Матвей получил вполне ожидаемый подарок от сотрудников, отвечающих за безопасность на дорогах, – автокресло. Один из них, в свою очередь, получил предложение стать крестным.