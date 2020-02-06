В объединении МФО назвали возможную причину утечки данных клиентов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Утечки данных клиентов микрофинансовых организаций могли произойти со стороны стороннего агента, сообщили в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО.

Там уточнили, что выставленные на продажу в интернете персональные данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными.

"По мнению участников рынка, это может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов", – цитирует пресс-службу РИА Новости.

Подчеркивается, что факта утечки данных из какой-либо МФО еще не установлено.

СМИ сообщают, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете.

Торговая сеть "Лента" проверяет информацию о возможной утечке базы данных клиентов. Список опубликовали в одном из телеграм-каналов. В пресс-службе сети указали, что утечка пока не подтверждена.