В Роскомнадзоре расследуют возможную утечку личных данных россиян в торговой сети

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Запрос в торговую сеть "Лента" в связи с информацией о возможной утечке персональных данных пользователей сформируют в Роскомнадзоре. Об этом сообщает ТАСС.

"Роскомнадзор в курсе данной ситуации. Ведомство направит соответствующий запрос по адресу организации для получения пояснений по этой ситуации и причин, которые повлекли ее создание", – заявили в пресс-службе ведомства.

Меры реагирования, как пояснили в организации, будут подобраны соответственно полученным сведениям.

Ранее сообщалось, что торговая сеть "Лента" проверяет информацию о возможной утечке базы данных клиентов. Список опубликовали в одном из телеграм-каналов. В пресс-службе сети указали, что утечка пока не подтверждена.

В конце января Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter. Их могут привлечь к ответственности за нарушение сроков, в которые надо было предоставить информацию о локализации баз данных российских пользователей в стране.

