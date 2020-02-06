Во Внуково установят еще восемь тепловизоров

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Восемь новых тепловизоров установят в аэропорту Внуково в зоне внутренних воздушных линий для контроля за потенциальными переносчиками коронавируса. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В пресс-службе воздушной гавани указали, что оборудование разместят "в скором времени". При этом подчеркивается, что в зоне международных рейсов подобных устройств установлено уже пять. Тепловизоры позволяют увидеть распределение температуры на поверхности, что актуально при обследовании пассажиров авиакомпаний. За счет прибора можно увидеть, нет ли у человека жара.

Аналогичные устройства применяются в том числе в столичном аэропорту Шереметьево. Здесь используют даже переносные версии тепловизоров.

О первых случаях заболевания новым типом пневмонии в Китае стало известно в конце прошлого года. Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV. На сегодняшний день жертвами нового типа пневмонии стало более 500 человек, количество заболевших превысило 28 тысяч человек.

В среду, 5 февраля, два самолета ВКС России доставили в страну 144 человека из китайской провинции Хубэй, 128 из них – граждане РФ. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, это "гуманитарная акция". Приезжих направят на карантин в Тюменскую область.

Ранее РФ закрыла все полеты авиакомпаний в Китай. Исключение составляют рейсы "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

