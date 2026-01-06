Уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом сохраняется в России

Фото: depositphotos/Subbotina

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

В частности, за первую неделю 2026 года было выявлено более 605 тысяч случаев заболеваний. По данным ведомства, доминирующим штаммом гриппа является A(H3N2). Помимо этого, зафиксировано 5,5 тысячи случаев COVID‑19.

Однако в Роспотребнадзоре указали, что интенсивность эпидемического процесса уменьшилась в 1,9 раза. В ведомстве объяснили, что это связано с небольшим количеством обращений граждан в медучреждения в праздничные дни и во время школьных каникул.

"Доля госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ остается невысокой – 2,6%", – уточнили в Роспотребнадзоре.

Несмотря на это, ведомство попросило людей внимательно следить за эпидситуацией. При выявлении любых симптомов ОРВИ и гриппа граждан призвали обращаться за медицинской помощью.

Ранее кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева рассказала, что лучшими мерами по борьбе с распространением гонконгского гриппа станут ношение защитных масок, избегание массовых скоплений людей и тщательное мытье рук. Также, по ее словам, распространение вируса помогут предотвратить частое проветривание помещений и пребывание в уединенном месте на свежем воздухе.

