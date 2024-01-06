06 января, 19:58Общество
Психолог объяснила, как настроиться на работу после новогодних праздников
Фото: 123RF/edhar
Для того, чтобы настроиться на трудовые будни после праздников, стоит вернуть прежний режим сна и вспомнить о позитивных моментах на работе. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на психолога Наталью Наумову.
"Важно вспомнить что-то хорошее, что есть на работе. Возможно, там есть хорошие люди, приятные коллеги", – подчеркнула она.
По словам специалиста, также в рабочую неделю можно встретиться с друзьями, и родственниками, посетить театры, кинотеатры и спортивные мероприятия. Вместе с тем психолог призвала не расстраиваться из-за окончания праздников.
До этого эксперты заявили, что перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников. Они посоветовали заранее продумать или обновить деловой гардероб и прическу.
Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, если на каникулах вы сбились с привычного рациона питания и позволяли себе лишнего, то полезно устроить разгрузочный день.
Ранее психолог Никита Кочетков призвал чередовать активный и пассивный отдых в новогодние праздники. Праздники рекомендуется посвятить тому, на что не хватает времени в остальное время года, – хобби.
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