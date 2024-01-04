Врач посоветовал настраиваться на рабочий режим уже за 3 дня до конца каникул

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Перестройка графика за три дня до выхода на работу может помочь прийти в себя после праздников. Эксперты рекомендуют заранее продумать или обновить деловой гардероб и прическу. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, если на каникулах вы сбились с привычного рациона питания и позволяли себе лишнего, то полезно устроить разгрузочный день. Для появления рабочей мотивации можно заранее продумать или обновить деловой гардероб, прическу, это поможет настроиться на работу и учебу психологически.

Специалист подчеркнул, что пассивный отдых затягивает, вызывает у человека апатию, поэтому праздники следует провести активно. Он пояснил, что человеческий организм не любит напрягаться и при любой возможности начинает экономить энергию. Именно поэтому люди быстро отвыкают от нагрузок, а возвращение к работе вызывает сильный стресс.

Ранее психолог призвал чередовать активный и пассивный отдых в новогодние праздники. Праздники рекомендуется посвятить тому, на что не хватает времени в остальное время года, – хобби.