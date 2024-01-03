Психолог призвал чередовать активный и пассивный отдых в новогодние праздники

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В новогодние праздники следует чередовать активный и пассивный отдых, чтобы не переутомиться. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на психолога Никиту Кочеткова.

Как отметил психолог, чрезмерно активный отдых приводит к тому, что часто после него требуется еще отдых. Но и альтернатива в виде недельного лежания на диване не является спасительной.

"Еще отечественные физиологи в лице Сеченова с Павловым доказывали: лучший отдых – смена деятельности. Надо помнить, для чего он нужен. Логика "Отдохнем или выспимся на том свете" хороша для молодежи с ее неисчерпаемой энергией, но не для людей, измученных рабочим годом", – отметил Кочетков.

Психолог призвал соблюдать баланс активного и пассивного отдыха. По словам эксперта, в первую очередь стоит довериться своему организму.

"Праздники можно посвятить тому, на что не хватает времени в остальное время года, – хобби. Старое изречение гласило: в будни – работа, в выходные – труд", – пояснил психолог.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина сообщила, что затянувшийся пассивный отдых может негативно сказаться как на физическом, так и на эмоциональном здоровье.