Москвичей предупредили о гололедице вечером 6 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов
В Комплексе городского хозяйства Москвы рассказали о предстоящем похолодании в столице, которое приведет к гололедице. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
По прогнозам, к ночи с 6 на 7 января температура воздуха в столичном регионе опустится до минус 5 – минус 3 градусов.
"Колебания температуры воздуха в сочетании с небольшими осадками в виде снега могут способствовать образованию гололедицы на тротуарах и проезжей части", – сообщили в ведомстве.
Горожан попросили быть осторожнее и пользоваться подходящей обувью. При выезде на дороги необходимо соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию между автомобилями.
По данным Комплекса городского хозяйства, на опасных участках МКАД и ТиНАО организовано дежурство тягачей на случай проблем с движением. Бригады ведомства также следят за состоянием улично-дорожной сети.
Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец ранее рассказал, что 9 января в столице пройдет сильный снегопад. Ближе к ночи температура установится на отметке минус 6–11, днем – минус 2–7.
В рождественскую ночь в Москве резко похолодает
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