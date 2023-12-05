Лор заявил, что маски и термобелье защитят от обморожения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Тряпичные маски, термобелье или кальсоны помогут избежать обморожения в сильные морозы. Об этом рассказал отоларинголог Владимир Зайцев, сообщает News.ru.

По его словам, зимой из-за ношения медицинских масок снижается заболеваемость. Так происходит, потому что маска защищает человека от холодного воздуха и прикрывает щеки. Но она должна быть не одноразовая, а тряпичная, указал эксперт.

Он добавил, что в холода на улице можно надевать маску, которая закроет все лицо, также следует использовать шарф, поднятый выше носа. Однако главная опасность такого способа заключается в том, что человек обратно всасывает инфекцию дыхательными путями, когда дышит в шарф, предупредил врач.

В аномально отрицательные температуры Зайцев посоветовал меньше находиться на улице, передвигаться на автомобиле или общественным транспортом. Также перед выходом из дома он рекомендовал заранее рассчитывать свой маршрут.

Ранее врач-терапевт Ольга Чиркова рассказала, что легкая одежда в холода может поспособствовать ослаблению иммунитета. Из-за этого бактерии и инфекции быстрее попадут в организм человека, предупредила она.

Чтобы не замерзнуть и не заболеть, специалист посоветовала одеваться многослойно: сначала хлопковую футболку или термобелье, потом шерстяной слой, а следом верхнюю одежду из непромокаемого и непродуваемого материала.

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