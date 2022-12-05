Арт-терапевт объяснила, как успокоить нервы с помощью рисунка

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Рисование поможет справиться со стрессом максимум за 10 минут. Об этом Москве 24 рассказала арт-терапевт, инструктор нейрографики, психолог Оксана Авдеева.

Когда негативные эмоции не позволяют принимать решения, эксперт рекомендует взять лист бумаги и любое пишущее средство. Нужно максимально сконцентрироваться на ощущениях, которые управляют сознанием, и выплеснуть их на бумагу, чертя в течение трех секунд спонтанные линии. Затем скомкайте этот лист и выкиньте энергичным движением руки, рассказала Авдеева.

По мнению арт-терапевта, эти действия помогут избавиться от основного напряжения. Следующая задача – успокоиться.





Оксана Авдеева арт-терапевт, инструктор нейрографики Возьмите новый лист и начните рисовать круги. Делайте это так, как хочется, одни фигуры могут заходить на другие. В этот момент думайте о чем-то или просто наблюдайте за движениями вашей руки.

Рисовать можно с любой скоростью, не заботясь о красоте рисунка, отметила психолог. При этом очень важно не зажимать руку, а позволить ей двигаться свободно. "Почувствуйте, будто она является продолжением вашего тела, и оно сейчас тоже рисует эти круги", – посоветовала она.

Рисуйте до тех пор, пока бессознательное не подаст вам сигнал, что вы успокоились и негативные эмоции отпустили. Для этого может понадобиться от пяти до десяти минут, обратила внимание специалист.

Благодаря этому способу у одних получится полностью восстановить свое психологическое равновесие, другие смогут лишь немного успокоиться. Но даже этого хватит, чтобы принять взвешенное решение, а не действовать сгоряча, подчеркнула Авдеева. В конце лист с кругами можно скомкать и выбросить, добавила она.

Если негативную эмоцию вовремя не выплеснуть, а зажать в теле, это может привести к психосоматическим заболеваниям. Поэтому данный арт-прием полезен и с точки зрения здоровья в целом, заключила Авдеева.

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