В Москве выявили 3 301 новый случай COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в Москве подтвердили 3 301 новый случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За сутки госпитализировали 842 человека, при этом на ИВЛ находятся 561 человек.

Победить болезнь за минувшие 24 часа смогли 3 184 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 790 218.

Скончались от коронавируса 92 человека.

Ранее Кабмин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года. Установленные нормы обязывают работников проходит двухнедельный карантин перед отправкой на вахту. Время в изоляции при этом оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки.