Кабмин РФ продлил введенные из-за COVID-19 временные правила работы вахтовиков

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Кабмин продлил временные правила работы вахтовиков, введенные из-за коронавируса, до конца 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Работать по временным правилам вахтовики продолжат до 1 января 2023 года. Установленные нормы обязывают работников проходит двухнедельный карантин перед отправкой на вахту. Время в изоляции при этом оплачивается как дневная тарифная ставка за каждые сутки.

Те сотрудники, чья деятельность невозможна в период пандемии, получают не менее 2/3 оклада. Сумма рассчитывается пропорционально времени простоя.

Отмечается, что максимальная продолжительность вахты может быть увеличена до трех месяцев при письменном согласии работника. Это возможно в том случае, если сменщик вахтовика не может вовремя приступить к работе из-за противоэпидемических мероприятий.

Продолжительность смены при этом должна составлять не более 12 часов, а перерыв между сменами – не менее 12 часов.

Временные правила работы вахтовым методом, разработанные для профилактики распространения коронавируса среди данной категории работников, были утверждены 28 апреля 2020 года.

Ранее сообщалось, что мобильный оператор "МегаФон" запустил специальную услугу для абонентов, работающих вахтовым методом. Теперь при отъезде в отдаленные регионы они смогут бесплатно "заморозить" свой номер на период до 180 дней.