Через несколько лет ношение маски станет обыденным явлением – вирусолог

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Ученый-вирусолог Леонид Марголис заявил, что через несколько лет ношение защитной маски станет привычным явлением. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам эксперта, вирус не уйдет – он будет возвращаться, как грипп, даже несмотря на вакцину. Специалист напомнил о японской практике – там многие надевают средства индивидуальной защиты. Марголис пояснил: для них это уже обыденность.
"Полезно ли это? Наверное, полезно. Некомфортно это? Вопрос привычки. Поэтому это тоже может измениться", – добавили специалист.
По словам эксперта, некоторые организации уже узнали плюсы удаленной работы сотрудников. Он подчеркнул, что многие граждане не теряют эффективности при работе из дома.
"Может быть, работодатель и дальше поддержит это ради экономии – вместо того, чтобы загружать транспорт и снимать дорогостоящий офис в центре большого города", – добавил Марголис.
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