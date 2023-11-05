Пранкеры Вован и Лексус опровергли данные о причастности к розыгрышу Цыгановых

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Андрей Титов

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) в своем телеграм-канале опровергли данные о причастности к розыгрышу певицы Виктории Цыгановой и ее мужа продюсера и композитора Вадима Цыганова.

Накануне вечером в телеграм-канале певицы появилось видео, на котором человек, похожий на ее мужа, заявляет об обыске у Цыгановой. При этом подпись к видео содержала большое количество орфографических ошибок. Автор утверждал, что на Цыганову "настучала" журналистка и блогер Ксения Собчак.

Собчак, в свою очередь, опровергла данное заявление. Она уточнила, что не понимает, "в какой вселенной имена Собчак и Цыгановой стоят рядом".

Немногим позже Цыганов сообщил, что информация о якобы прошедшем 4 ноября обыске в их доме оказалась ложной. Он подчеркнул, что опубликованное видео – розыгрыш с участием Лексуса. Также Цыганова якобы поблагодарила Лексуса за розыгрыш.

"Сейчас разгоняется бредовая новость, что якобы мы причастны к фейкам Цыгановых про обыск в их семействе", – заявили пранкеры.

По их словам, ситуация с якобы обыском Цыгановой – это бред воспаленного сознания. Они также сказали, могут в это истории помочь только тем, что "вызвать неотложную психиатрическую помощь" при надобности.

Пранкеры добавили, что на видео Цыганов на самом деле благодарит Лексуса за пранк с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а не за фейки про обыск.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что Европа устала от ситуации вокруг Украины и хочет найти выход. Однако выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Премьер Италии добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

