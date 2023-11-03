Дипсоветник премьера Италии подал в отставку после ее беседы с пранкерами

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Премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что ее дипломатический советник Франческо Мария Тало подал в отставку после ее беседы с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), которых она приняла за представителей одной из стран Африки.

Она отметила, что к ситуации со звонком пранкеров не подошли должным образом.

"Имел место поверхностный подход", – цитирует премьера РИА Новости.

1 ноября пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с Мелони, которая приняла их за высокопоставленного африканского чиновника. Она рассказала им, что европейские страны устали от ситуации вокруг Украины и хотят найти выход. При этом этот выход якобы должен быть приемлем для обеих сторон, не нарушая международное право.

Мелони добавила, что имеет представление о том, как существующие противоречия между Москвой и Киевом можно было бы разрешить, при этом она ждет подходящего момента, чтобы попытаться представить свои соображения.

Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте осудил Мелони за разговор с российскими пранкерами. Конте считает, что она совершила провал "планетарного" масштаба, раскрыв правду, которую никогда не говорила итальянцам.

По его словам, нынешний премьер продолжает отправлять оружие Украине и преследовать военную эскалацию, но при этом говорит о необходимости найти выход, который защитит интересы обеих сторон.

Вместе с этим, добавил Конте, Мелони признает, что еще не нашла в себе смелости выставить на обсуждение другую позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

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