Температура в Москве 5 ноября почти установила рекорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура в Москве в воскресенье, 5 ноября, почти установила рекорд по теплу – не хватило 0,1 градуса, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова приводит Агентство "Москва".

"Сегодня в Москве столбик термометра тянулся к рекордной отметке и не дотянул 0,1 градуса. За 145 лет наблюдений рекордное значение было в 2019 году – 12,9 градуса, а сегодня около 14:30 – 12,8 градуса", – уточнил он.

Синоптик обратил внимание, что при этом в Московской области температура превысила 13 градусов.

Как отметил Вильфанд, показатели термометров были крайне высокими для ноября, и разница в 0,1 градуса не является существенной.

Что касается прогноза на следующую неделю, эксперт предупредил, что температура будет снижаться примерно на 1 градус каждый день. Он также добавил, что ожидаются небольшие осадки. Однако температуры в конце недели будут положительные: ночью – от 0 до 3 градусов, а днем – 7–8 градусов, резюмировал Вильфанд.

В свою очередь, специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец рассказал в своем телеграм-канале о температурном рекорде, который был установлен в Подмосковье.

"На метеостанции города Можайска к 15:00 термометр показал 13,1 градуса, что на 0,1 градуса выше, чем было в этот день в 2019 году, кода был установлен прежний рекорда тепла этого дня", – написал он.

Синоптик подчеркнул, что это уже третий рекорд в этом месяце в Можайске. Так, 1 и 2 ноября столбики термометров показали 19,1 градуса и 13,3 градуса, соответственно.

Ранее Вильфанд спрогнозировал, что к концу следующей недели погода в Москве вернется к ноябрьским значениям. После аномального тепла температура воздуха опустится до 1 градуса.

По словам синоптика, на смену теплым воздушным потокам в Москву начнут поступать воздушные массы с юго-запада и запада. Так, 7 ноября ночью в столичном регионе будет 4–9 градусов, днем – до 11 градусов, временами ожидается дождь.



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