Борьбу с палатками бездомных в общественных местах могут усилить в Британии

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Борьбу с палатками бездомных в общественных местах хотят усилить в Британии. Об этом заявила министр внутренних дел страны Суэлла Браверман, передают "Известия".

В своем аккаунте в соцсети Х (бывший Twitter) она написала, что этого хочет не только она, но и законопослушное большинство. По ее словам, палатки бездомных, разбитые в общественных местах, причиняют остальным неудобства и огорчения.

Она добавила, что правительство поддерживает бездомных, но в общественных местах не должно быть палаток. Какие именно меры будут представлены кабмину, она не уточнила.

Ранее сообщалось, что 12 круглосуточных пунктов обогрева для бездомных начали работу в Москве с 1 ноября. Они будут открыты до конца марта следующего года.

Пункты будут находиться на привокзальных территориях Комсомольской площади, у Павелецкого, Белорусского, Курского и Киевского вокзалов. Также помещения для согревания откроются в отделениях Центра социальной адаптации имени Е. П. Глинки. Рядом установят специальные временные палатки. Кроме того, они будут располагаться на улице Матросова, доме 4, и улице Михельсона, доме 6.

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