Общественная палата РФ предложила идентифицировать бездомных и отправлять их на работу

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Совет по попечительству в соцсфере при правительстве РФ и Общественная палата предложили выявлять граждан без определенного места жительства, идентифицировать их с помощью сотрудников полиции и проводить трудовую реабилитацию. Письмо в Минтруд и Минздрав РФ были подписаны членами правительственного совета Наталья Починок и Елена Тополева-Солдунова.

Как сообщает газета "Ведомости", помимо письма, Починок и Тополева-Солдунова также направили проект, разработанным минсоцразвития Московской области, который содержит в себе порядок взаимодействия между органами государственной власти и организациями региона по выявлению бездомных людей. Этот документ, по словам депутатов, можно взять за основу и распространить его действие на все регионы.

Проектом предлагается выявлять бездомных не только сотрудникам полиции и социальных организаций, но и физическим и юридическим лицам. Отмечается, что в случае обнаружения гражданина без определенного места жительства они будут иметь право позвонить по номеру 112, после чего к бездомному человеку приедут бригада скорой помощи и полицейские.

Если гражданин не привлекался к ответственности, то информация о нем будет передана в Центр социальной адаптации, его работники определяют дальнейший алгоритм действий.

Например, дееспособные мужчины без места жительства могут попасть в социально-трудовые дома, а женщины – в кризисные центры. При этом сам бездомный имеет право отказаться от предоставляемой помощи.

Директор благотворительной организации "Ночлежка" Данил Краморов заявил, что легализация "трудовых домов" не является верным решением, так как они находятся в серой зоне и полноценно не могут регламентироваться законами РФ.

"Это форма трудового рабства, когда человек работает за еду или проживание", – отметил он.

Он подчеркнул, что выйти из подобной системы в дальнейшем человеку будет достаточно трудно, а со временем он может снова оказаться на улице.

Ранее председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев предложил не заключать в СИЗО граждан без постоянного места жительства. Он также просил установить, что отсутствие у лица места жительства или пребывания не может стать основанием для продления срока.

По уголовным делам о преступлениях небольшой тяжести Верховным судом также предлагалось сохранить возможность избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в тех случаях, когда обвиняемые предпринимали попытки скрыться или если избранная им мера пресечения был нарушена.

