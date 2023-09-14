Столичный Центр социальной адаптации помог вернуться к обычной жизни 120 бездомным

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру социальной адаптации имени Глинки исполнилось 27 лет. За этот период его специалисты смогли изменить судьбы многих бездомных людей, сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на замруководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Оксану Шалыгину.

По ее словам, система поддержки претерпела качественные изменения. Только за последние семь лет центр оказал более 8,5 миллиона услуг тем, кому была необходима помощь. Цель учреждения заключается в полноценном возвращении человека к нормальной жизни. С начала года центр помог более 120 гражданам.

Учреждение утвердило новые стандарты социальной помощи. Теперь официально закреплены виды и объем поддержки, необходимые для того, чтобы человек действительно мог начать жизнь заново, уточнила Шалыгина.

"Мы надеемся, что такой основательный и комплексный подход позволит нам решить сразу два важных вопроса: частный – человек сможет отказаться от бродяжничества и вернуться к нормальной жизни, и общий – город станет безопаснее и уютнее", – заявила она.

Раньше не было отдельного документа, который устанавливал регламент социальной поддержки бездомных людей. Им предоставлялись услуги по стандартам полустационарного социального обслуживания. Из-за этого было сложно оценить, насколько эффективными и достаточными они были.

В этой связи власти решили утвердить новые стандарты. В них были прописаны все пункты, связанные с получением временного жилья, юридической помощью, психологической поддержкой, восстановлением связи с родственниками, организацией тематических тренингов и многим другим.

Для каждой социальной услуги есть показатели качества и оценки результатов. Так, помощь в трудоустройстве считается оказанной качественно только в том случае, если бывший бездомный вышел на работу и ходит на нее постоянно. Если говорить о психологической поддержке, то здесь важна положительная динамика и снижение количества рецидивов.

Такая помощь позволяет человеку в будущем самому разрешать сложные ситуации. Чтобы он был готов к началу нового жизненного этапа, специалисты должны провести серию тематических тренингов, лекций и мастер-классов, помочь найти родственников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что полмиллиона горожан смогли найти работу благодаря помощи службы занятости с начала 2019 года. В Москве была проведена реформа этой службы. По его словам, новый подход подразумевает учет индивидуальных потребностей и способностей граждан, которые ищут работу.

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