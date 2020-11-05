Проценко рассказал об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил увеличение численности пожилых людей с коронавирусом в медицинских учреждениях, сообщает RT.
Ему задали вопрос по поводу социального среза пациентов по сравнению с мартом. Проценко подчеркнул, что в ГКБ № 40 нет ни одного пациента моложе 40 лет на ИВЛ.
"Конечно, изменился, пациенты стали более пожилые", – сообщил Проценко, отметив, что более молодые пациенты уже не требуют ИВЛ.
Он подчеркнул, что просьбы об этом аппарате были связаны с "боязнью".
"Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", – отметил Проценко.
Ранее Проценко сообщил, что третья волна коронавируса в России может наступить в марте 2021 года. Он отметил, что она будет не такой насыщенной, если к этому времени появится эффективная вакцина.
Также Проценко поделился мнением о разнице между первой и второй волнами коронавируса в России. Он отметил, что в осенний период общество расслабилось и стало менее настороженным в отношении COVID-19.
В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.
В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.
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