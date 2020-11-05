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Общество

19:55

Проценко рассказал об увеличении числа пожилых людей с COVID-19 в больницах

общество

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко отметил увеличение численности пожилых людей с коронавирусом в медицинских учреждениях, сообщает RT.

Ему задали вопрос по поводу социального среза пациентов по сравнению с мартом. Проценко подчеркнул, что в ГКБ № 40 нет ни одного пациента моложе 40 лет на ИВЛ.

"Конечно, изменился, пациенты стали более пожилые", – сообщил Проценко, отметив, что более молодые пациенты уже не требуют ИВЛ.

Он подчеркнул, что просьбы об этом аппарате были связаны с "боязнью".

"Все больные на ИВЛ, больные на ЭКМО, у нас сейчас два таких пациента, все они 60 плюс. А в марте все-таки был более размазан средний возраст ", – отметил Проценко.

Ранее Проценко сообщил, что третья волна коронавируса в России может наступить в марте 2021 года. Он отметил, что она будет не такой насыщенной, если к этому времени появится эффективная вакцина.

Также Проценко поделился мнением о разнице между первой и второй волнами коронавируса в России. Он отметил, что в осенний период общество расслабилось и стало менее настороженным в отношении COVID-19.

В мире выявлено уже более 47,3 миллиона случаев заражения, свыше 1,211 миллиона человек скончались.

В России выявлено 1 712 858 случаев коронавируса. За весь период зафиксировано 29 509 летальных исходов, выздоровели 1 279 169 человек.

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