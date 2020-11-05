Бизнесменов приглашают оценить уровень "деловой" коррупции в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 1 по 16 ноября для представителей бизнеса будет проводится социологический опрос, который позволит определить уровень "деловой" коррупции в столице. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Данный вид коррупции возникает при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса", – говорится в сообщении департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Исследование осуществляется во всероссийском масштабе в рамках реализации национального плана противодействия коррупции на 2018–2020 годы. Участникам гарантируется анонимность. Благодаря собранным во время опроса данным столичные власти смогут объективно оценить ситуацию и выбрать соответствующие пути решения. Также результаты будут доведены и до руководства страны.

Принять участие в исследовании не смогут представители бизнеса, которые осуществляют экономическую деятельность в домашних хозяйствах и частных домашних хозяйствах по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления, общественных, религиозных, политических и экстерриториальных организациях. Также в перечень входят федеральные и областные государственные органы, организации социального обеспечения и военной безопасности.

Заполнить анкету можно по ссылке. После подведения итогов результаты разместят на сайте департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов ранее предложил создать в РФ должность уполномоченного по борьбе с коррупцией. Соответствующее обращение он направил главе правительства Михаилу Мишустину. По мнению эксперта, государство должно объединить усилия с гражданским обществом. Он также отметил, что коррупция имеет сильное негативное влияние на экономику.

Данную идею положительно оценили в Госдуме. По мнению депутатов, для страны будет только лучше, если на борьбу с незаконным обогащением и коррупцией будут брошены дополнительные силы. При этом они отмечают, что в России уже существуют подобные механизмы.