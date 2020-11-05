Гладкоствольное оружие в России могут приравнять к нарезному – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Госдума РФ рассматривает возможность ужесточения правил оборота оружия в стране. Одно из обсуждаемых решений – приравнивание гладкоствольного оружия к нарезному, сообщает газета "Известия"

В парламенте считают, что в современных условиях производства разница между двумя видами оружия нивелировалась. Депутаты отмечают, что "сверловка Ланкастера" позволяет делать такое условно гладкоствольное оружие, которое фактически приближено к гражданскому нарезному.

В перспективе речь идет о новых ограничениях для владения гладкоствольным оружием, если будет доказано, что ружья со стволами "Ланкастер" обладают теми же технико-тактическими характеристиками, что и нарезное оружие.

"Логика такого регулирования в том, что гражданам, прежде чем начать заниматься высокоточной стрельбой, лучше сначала наработать навыки на гладкоствольном оружии и заслужить доверие контролирующих органов своим безупречным соблюдением всех правил в течение пяти лет", – заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Исследование проведет МГУ за 1,05 миллиона рублей. Представленные специалистами рекомендации могут затронуть свыше 5 миллионов россиян.

Ранее сообщалось, что в России до конца 2020 года создадут IT-платформу, которая позволит Росгвардии отслеживать все гражданское оружие от завода до прилавка. Предполагается, что на создание платформы потратят более 540 миллионов рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика".

