В России создадут IT-платформу для контроля за оборотом гражданского оружия

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В России до конца текущего года создадут IT-платформу, которая позволит Росгвардии отслеживать все гражданское оружие от завода до прилавка, а также упростит выдачу разрешений на его покупку и хранение, пишет "Коммерсант".

Предполагается, что на создание платформы потратят более 540 миллионов рублей из нацпрограммы "Цифровая экономика". Созданием ресурса занимается государственный НИИ "Восход".

В материале говорится, что владельцы оружия получат единую пластиковую карту, а также мобильное приложение на iOS и Android. Данные покупателя, а впоследствии и информация о купленных патронах будет автоматически передаваться в Росгвардию.

Ранее сообщалось, что Росгвардия создаст единую электронную систему по контролю за оборотом огнестрельного оружия и управлению охранными услугами. Для создания платформы планируют использовать отечественные технологические разработки.

В прошлом году правительство РФ разрешило авиаперевозчикам не получать в Росгвардии разрешение на перевозку оружия и патронов россиянами и иностранцами. Также кабмин разрешил передавать оружие и боеприпасы сотрудникам служб авиабезопасности и в органы внутренних дел для производства контрольного отстрела нарезного оружия.

