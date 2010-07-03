В Госдуму внесут законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Фракция "Справедливой России" в нижней палате парламента внесет в Госдуму законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.

"Сегодня наша фракция вносит законопроект об алиментах. Речь идет о том, что сегодня горе-родители, как правило, это мужчины, прячутся по стране и не собираются выполнять свой отцовский долг, не помогают своим детям", – заявил политик.

Он добавил, что законопроект предполагает, что государство будет выплачивать матерям-одиночкам алименты до тех пор, пока оно не найдет отцов детей, которые, по решению суда, обязаны выплачивать алименты на своих детей.

Также, по его словам, документом предлагается приравнять минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму в регионах.

В октябре министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Изменения коснутся статьи 157 УК РФ, которой в данный момент устанавливается ответственность за неуплату, если деяние было совершено неоднократно.

В сентябре на рассмотрение Госдумы внесли пакет законопроектов, предлагающих установить уголовную ответственность для лиц, скрывающих свое имущество, чтобы не платить алименты.

В качестве наказания планируется ввести исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

