В Госдуму внесут законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Фракция "Справедливой России" в нижней палате парламента внесет в Госдуму законопроект о выплате государством алиментов матерям-одиночкам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на лидера партии Сергея Миронова.
"Сегодня наша фракция вносит законопроект об алиментах. Речь идет о том, что сегодня горе-родители, как правило, это мужчины, прячутся по стране и не собираются выполнять свой отцовский долг, не помогают своим детям", – заявил политик.
Он добавил, что законопроект предполагает, что государство будет выплачивать матерям-одиночкам алименты до тех пор, пока оно не найдет отцов детей, которые, по решению суда, обязаны выплачивать алименты на своих детей.
Также, по его словам, документом предлагается приравнять минимальный размер алиментов к прожиточному минимуму в регионах.
В октябре министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям. Изменения коснутся статьи 157 УК РФ, которой в данный момент устанавливается ответственность за неуплату, если деяние было совершено неоднократно.
В сентябре на рассмотрение Госдумы внесли пакет законопроектов, предлагающих установить уголовную ответственность для лиц, скрывающих свое имущество, чтобы не платить алименты.
В качестве наказания планируется ввести исправительные работы на срок до двух лет либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: