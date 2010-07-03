Законопроект о наказании для алиментщиков за сокрытие имущества внесли в ГД

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Государственный совет Республики Татарстан внес на рассмотрение Госдумы пакет законопроектов, предлагающих установить уголовную ответственность для лиц, скрывающих свое имущество, чтобы не платить алименты. Документ опубликован в электронной базе Госдумы.
Согласно законопроекту, нарушителям будет грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
"Должники не оформляют имущество в личную собственность, не открывают на свое имя банковские счета. Приобретаемое имущество, на которое может быть обращено взыскание, фактически оставаясь в пользовании должников, оформляется ими на родственников и иных лиц", – говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что на данный момент правовое регулирование этих правоотношений не приводит к положительному результату.
По мнению авторов законопроекта, в отличие от тех, кто не платит алименты из-за отсутствия денег, "лица скрывающие имущество от наложения взыскания, совершают умышленные действия, результатом которых является лишение получателей алиментов возможности восстановления нарушенных прав".
Документом предлагается в качестве наказания ввести исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на тот же срок, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Ранее Минюст предложил после развода обязать родителя обеспечивать жильем своих детей, которые с ним не проживают. В законопроекте указано, что сумму ежемесячных выплат будет определять суд, "исходя из материального и семейного положения родителей, детей и иных заслуживающих внимания интересов сторон". Алиментщик при этом должен быть признан платежеспособным.
Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец оценила инициативу обязать родителей в случае развода дополнительно оплачивать ребенку жилье.
По ее словам, предложение Минюста справедливое.
Также инициативу прокомментировала почетный адвокат РФ Людмила Айвар. По ее словам, действующие в РФ законы позволяют решить вопрос с жильем для детей разведенных родителей. Законодатель постарался защитить ребенка от выселения, если он зарегистрирован по месту жительства отца и квартира не является совместно нажитым имуществом. Айвар отметила, что новая инициатива Минюста необходима для защиты прав ребенка.
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