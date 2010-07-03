Минюст ужесточит ответственность за неуплату алиментов

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Министерство юстиции подготовило законопроект, которым намерено ужесточить ответственность за неуплату алиментов детям и нетрудоспособным родителям.

Изменения коснутся статьи 157 УК РФ, которой в данный момент устанавливается ответственность за неуплату, если деяние было совершено неоднократно, передает газета "Аргументы и факты".

Сейчас в возбуждении такого дела могут отказать, если должник изредка, но все же проводит "несущественные выплаты", пояснили в пресс-служба ведомства.

Законопроект призван исключить "такую возможность уклонения от уголовной ответственности". В министерстве полагают, что это способствует "качеству принудительного исполнения судебных актов".

В сентябре на рассмотрение Госдумы внесли пакет законопроектов, предлагающих установить уголовную ответственность для лиц, скрывающих свое имущество, чтобы не платить алименты.