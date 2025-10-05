До 14 градусов и небольшой дождь ожидаются в Москве 5 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Температура воздуха в Москве в воскресенье, 5 октября, составит 12–14 градусов, сообщает Гидрометцентр России.

В столице в этот день ожидаются переменная облачность и небольшой дождь. В Подмосковье воздух прогреется до 10–15 градусов, также в некоторых районах возможны осадки.

Вместе с тем на территории области будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что до конца года в Москве прогнозируется увеличение числа резких изменений погоды. Эксперт напомнил, что погода оставалась теплой в течение первых 22 дней сентября, а затем резко похолодало и наступил отопительный период, который начался на 10 дней раньше, чем обычно.

При этом Вильфанд добавил, что температура будет и дальше повышаться до конца XXII века. Этот фактор и обуславливает увеличение изменений погодных характеристик в Подмосковье.

