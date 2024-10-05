РБК: правительство решило ликвидировать Большую российскую энциклопедию

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В России ликвидируют Большую российскую энциклопедию. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

Собеседники издания сообщили, что все материалы портала будут переданы интернет-энциклопедии "Рувики" для "усиления ее конкурентных преимуществ".

Правительство также намерено выплатить сотрудникам Большой российской энциклопедии задолженность по заработной плате, которая возникла в текущем году из-за несвоевременных действий руководства по приведению расходов в соответствие с доведенным финансированием.

Ранее стало известно, что сообщество "Викимедиа.ру", которое поддерживает русскоязычную версию "Википедии", закроется в РФ.

До этого в Госдуме поддержали решение Роскомнадзора убрать "Википедию" из результатов поиска в Сети. По мнению депутата Антона Горелкина, сайт нарушает требование закона о приземлении, подписанного Владимиром Путиным. Горелкин заявил, что ресурс превратился в оружие информационной борьбы против России.