Сентябрь 2023 года был самым теплым за всю историю наблюдений – ООН

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сентябрь 2023 года был самым теплым месяцем за всю историю наблюдений, сообщается на сайте Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

"По данным Европейской службы по изменению климата Copernicus (C3S), в сентябре средняя температура поверхности составляла 16,38 градуса. Это на 0,5 градуса выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75 градуса теплее в сентябре месяце по сравнению с доиндустриальным эталонным периодом 1850–1900 годов", – отметили в сообщении.

В организации указали, что 2023 год может стать самым теплым за всю историю наблюдений. Там добавили, что в последние месяцы были побиты многие температурные рекорды. Например, с июня во всем мире наблюдается беспрецедентная жара на суше и на море. Температурные аномалии стали намного больше, чем в прошлом.

По данным ВМО ООН, этой зимой специалисты стали свидетелями самой низкой за всю историю наблюдений протяженности морского льда в Антарктике. Особенно метеорологов беспокоит потепление Эль-Ниньо, которое все еще продолжается. Эксперты считают, что температурные рекорды сохранятся в течение нескольких месяцев, что окажет каскадное влияние на окружающую среду и общество, считает генсек ВМО Петтери Таалас.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальные температуры способны достичь рекордно высоких уровней в течение следующих пяти лет. Этому поспособствуют парниковые газы, а также смена фаз океанских течений с Ла-Нинья на Эль-Ниньо. Данное явление окажет влияние на среднюю температуру на Земле и на режим выпадения осадков.

Ранее сообщалось, что температура поверхности океана (ТПО) в Северной Атлантике с марта 2023 года каждый день увеличивалась, а уже к июню она стала самой высокой за более чем 42 года наблюдений. Среднесуточная глобальная ТПО оценивалась в 20,9 градуса, что на 0,2 градуса выше предыдущего рекордного значения для июня. Ученые связали такие значения с эволюционирующим природным явлением Эль-Ниньо.



Температура поверхности Мирового океана достигла рекордной отметки