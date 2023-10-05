Агроном рассказал, как защитить посадки от первых осенних заморозков

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Первые осенние заморозки могут застать растения врасплох, из-за чего урожаю будет нанесен ущерб. Агроном Петр Синьковский рассказал, как защитить свои посадки от холодов, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт считает, что основные жертвы зимних предвестников, как правило, – цветы, которые по разным причинам не сбросили цветки, а также досиживающие до полной зрелости на грядках овощи, например капуста, корнеплоды и тыквы. Чтобы растения не погибли, необходимо им обеспечить плавный процесс впадения в спячку. Арсенал для достижения целей практически такой же, как и весной, за одним исключением.

Агроном рекомендует при похолодании развернуть для цветов защиту из нетканых укрывных материалов – лутрасила, спанбонда, агроспана и прочих. Корнеплоды в огороде оптимально на период заморозков окучить по самую макушку, но с условием, что, когда холода отступят, почву сверху надо будет убрать.

В заключение Синьковский добавил, что поливы, помогающие справиться с заморозками весной, сейчас лучше не применять. Эффекта они не дадут, а то и вовсе принесут вред. Поэтому их – применительно к цветам – надо заменить на удаление побегов или досрочную уборку плодов, если речь идет об овощах – капустах и тыквах.

Ранее агроном Андрей Туманов рассказал, как выращивать арбузы в Подмосковье. Эксперт отметил, что сажать арбузы можно в теплице, а также в открытом грунте, если земля теплая.

Ранние сорта требуют около трех-четырех недель забега. Среднеспелые и поздние арбузы вырастить в Московской области не получится из-за особенностей климата, подчеркнул Туманов.

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