Астролог назвала три самых щедрых знака зодиака

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Стрельцы, Львы и Водолеи – самые щедрые знаки зодиака. Об этом Москве 24 рассказала астролог Евгения Шустина.

По ее словам, Стрельцы щедры на подарки и всегда готовы дать денег взаймы. Правда, из-за этого они часто страдают, так как попадаются те, кто считает необязательным возвращать долги. При этом в первую очередь Стрельцы щедры на советы. Представители этого знака всесторонне развиты, эрудированны и обладают стратегическим мышлением. На основе своего опыта и знаний они с удовольствием подскажут, что делать в той или иной ситуации, добавила Шустина.





Евгения Шустина астролог Щедростью отличаются и Львы. Они любят оказывать знаки внимания, раздавать комплименты направо и налево и обеспечивать деньгами. Им доставляет удовольствие быть щедрыми, они любят, когда их хвалят и благодарят.

Водолеи ради других готовы отдать "последнюю рубаху". Им доставляет удовольствие помогать родным, друзьям и знакомым, в том числе финансово. При этом для самих себя им часто чего-нибудь жалко, заключила эксперт.

Ранее астролог Анна Садовская рассказала о самых страстных в любви знаках зодиака. К ним эксперт отнесла Скорпионов, Раков и Овнов. Последним, к примеру, нравится быть завоевателями. Чем сложнее им в отношениях, тем больше огня и эмоций между ним и партнером, отметила Садовская.

