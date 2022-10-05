Добровольцы продолжают приходить во временные мобилизационные пункты Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Москвичи, желающие отправиться в зону СВО в качестве добровольцев, продолжают приходить во временные мобилизационные пункты. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Отмечается, что в среду, 5 октября, в столичных пунктах мобилизации было довольно много добровольцев. Один из них признался, что волнуется, но в то же время подчеркнул, что защита Родины – его долг.

"Я доброволец, считаю своим долгом защищать Родину. Волнительный процесс, переживают родители, семья, но все поддерживают и ждут обратно", – сказал он.

21 сентября Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в России. По его словам, те, кто будет отправляться в военные части в рамках частичной мобилизации, будут проходить дополнительную подготовку.

Позже стало известно, что в Москве для комфорта горожан, проживающих вблизи военкоматов, открыли временные пункты мобилизации. Их разместили в зданиях Музея Москвы, Дарвиновского музея, Театра Виктюка и Музее героев России и Советского Союза.



Минобороны РФ показало кадры медподготовки мобилизованных россиян в Ростовской области

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!