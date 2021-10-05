Названы овощи, которые не дадут коже "засохнуть" осенью

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Для улучшения здоровья кожи и общего самочувствия в осенний период нужно пить достаточное количество воды и включить в рацион богатые влагой продукты, сообщает Pravda.Ru.
В материале говорится, что осенью нужно употреблять свеклу, морковь, огурцы, красный перец и помидоры.
Как уточняется, в помидорах содержится ликопин, который помогает повысить естественную защиту кожи от ультрафиолета.
Специалисты также посоветовали добавлять томатную пасту в супы или жарить помидоры на гарнир. А оливковое масло, по их словам, может помочь организму лучше усвоить ликопин.
Витамин С также очень важен для поддержания здоровья кожи. Он содержится в болгарском перце, брокколи, цитрусовых, капусте, киви, клубнике, отмечает автор статьи.
Ранее врач-дерматолог и трихолог Инна Петросова рассказала, на что нужно обратить внимание при уходе за кожей и волосами осенью. Она указала на необходимость увлажнения и уточнила, что летняя защита от солнца уже не требуется.
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