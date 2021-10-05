Роспотребнадзор наложил на летние лагеря в РФ штрафы на 98 млн рублей

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Роспотребнадзор наложил на учреждения отдыха и оздоровления детей штрафы на 98 миллионов рублей, заявила начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун на заседании комитета СФ по социальной политике, сообщает РИА Новости.

По данным ведомства, летом 2021 года работало более 50,5 тысячи летних учреждений отдыха для детей, из них 122 учреждения не были допущены к работе, им были выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии.

Среди получивших заключения о несоответствии – пять учреждений: один лагерь в Красноярском крае и по два – в Крыму и Хакасии. Однако, несмотря на это, они организовали заезд 462 детей.

Также в шести регионах обнаружили восемь учреждений, которые не входили в реестры и начали функционировать без санитарно-эпидемиологического заключения. Это три лагеря в Москве, по одному – в Алтае, Карелии, Крыму, Новгородской и Кировской областях.

Все учреждения были закрыты, материалы направлены в правоохранительные органы, отдыхающие вывезены.

"Были приняты меры административного воздействия к лицам, которые допустили эти нарушения", – сообщила Шевкун.

Она отметила, что в 25,5 тысячи лагерей были зафиксированы около 37 тысяч нарушений. Среди них было и то, что прием на работу 111 человек осуществлялся без прохождения обследования на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству до 15 декабря проработать меры по созданию благоприятных условий для работы детских лагерей.