Минздрав поддержал идею блокировать продажу алкоголя вблизи школ и больниц

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Минздрав РФ поддержал предложение организации "Общественная потребительская инициатива" блокировать с помощью системы цифровой маркировки продажу спиртного вблизи школ и больниц. Об этом сообщает газета "Известия".
Центр развития перспективных технологий утверждает, что возможность определить расстояние между социальными объектами и магазинами алкоголя есть. Система маркировки уже содержит данные о каждой торговой точке, а информация о других объектах может собираться из различных государственных баз данных. Если окажется, что расстояние между магазином и школой или больницей меньше, чем установлено нормами, то кассовый аппарат будет блокировать продажу спиртного.
Между тем ретейлеры и производители уверены, что в российском законодательстве уже есть достаточно норм для того, чтобы урегулировать данный вопрос. Кроме того, при выдаче торговой точке лицензии на продажу спиртного регулятор сразу проверяет ее удаленность от социальных объектов. Также у представителей отрасли вызывает вопросы блокировка продаж. По их словам, нынешняя система маркировки такую возможность не предусматривает.
Ранее выяснилось, что 34% россиян поддерживают идею повышения минимального возраста для покупки крепкого алкоголя, еще 39% считают, что гражданам, не достигшим 21 года, стоит запретить продажу любого алкоголя. Не поддержали идею всего 18% опрошенных жителей страны.
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