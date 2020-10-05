Врач рекомендовал отдыхать от работы за компьютером каждые 45–90 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Работающим за компьютером людям нужно делать перерывы каждые 45–90 минут, в которые рекомендуется размяться или пройтись, рассказал врач – травматолог-ортопед городской больницы № 17, кандидат медицинских наук Денис Шпаковский.

"Через каждые 45-90 минут необходимо организовывать перерыв в работе. Желательно встать из-за рабочего стола, пройтись и размять суставы. Особенно при долгом сидении страдает поясница", – рассказал Шпаковский Агентству "Москва".

Также он отметил, что монитор должен быть расположен на уровне глаз, чтобы не зажимались мышцы шеи и верхнего плечевого пояса.

Врач также рекомендовал каждые час-два делать упражнения для глаз.

"Чтобы глаза отдыхали, следует каждый час или два делать простое упражнение: попеременно фокусировать взгляд то на ближнем объекте, то на дальнем. Это упражнение можно делать 3-5 минут для того, чтобы расслабить мышцы глаз", – пояснил врач.

В столице с 5 октября на дистанционный режим исполнения обязанностей перешли около 2 миллионов человек. Таким образом, столичные власти рассчитывают сократить число людей на улицах и сдержать рост числа заболеваний.

Если же организации Москвы не переведут треть сотрудников на удаленную работу, то их могут оштрафовать на сумму от 100 до 300 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей санкция составит от 30 до 50 тысяч рублей.