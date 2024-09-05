Около полутора тысяч пар поженятся в предстоящие выходные в честь Дня города Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 6 по 8 сентября в Москве запланировано около 1 500 свадебных церемоний, сообщили в телеграм-канале управления ЗАГС. В эти даты столица отпразднует свой 877-й день рождения.

"Этот праздник для многих пар не только день любви к городу, но и день создания семьи", – поделилась начальник управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

По ее словам, церемонии пройдут не только во дворцах бракосочетания, но и на 18 выездных площадках, обустроенных благодаря проекту мэра Москвы "Новые адреса счастья". Более 300 пар заключат брак в Оперном доме музея-заповедника "Царицыно", на Северном речном вокзале, стадионе "Спартак" и в других местах.

Некоторые из будущих молодоженов спланировали свадьбу через сервис "Наша свадьба", где можно подобрать локацию для выездной свадьбы, более 220 тысяч раз. Более 60% пар подобрали площадку для праздника по индивидуальным параметрам, в которые входят стиль интерьера, ближайшая станция метро, округ и многое другое.