В США могут вернуть масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19 – СМИ

Фото: AP Photo/Mark Baker

Врачи в США обеспокоены увеличением случаев заболевания COVID-19 и поднимают вопрос о целесообразности возвращения к масочному режиму. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на американские СМИ.

В семи округах в штате Техас и вдоль границы между штатами Миссисипи и Алабама якобы обнаружили критическое количество граждан, которых доставили в больницу с коронавирусом. В Техасе и Кентукки, по данным изданий, уже три школы отправили на дистанционное обучение.

Врачи напомнили, что заболевшие COVID-19 должны надевать маски при посещении общественных мест. По информации СМИ, скоро больницы, школы и предприятия могут ввести обязательное ношение масок.

Например, в конце августа администрация колледжа Морриса Брауна в Атланте ограничила проведение массовых мероприятий и обязала носить маски в течении двух недель из-за увеличения количества заболевших среди студентов. Несколько больниц в Нью-Йорке и Калифорнии также потребовали надевать маски.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что количество граждан, которых доставили в больницу с COVID-19, на прошлой неделе возросло на 19%. Кроме того, люди заражаются еще и новым вариантом вируса: субвариантом "Омикрона" – EG.5, или Eris.

По информации источника, к концу сентября в больницы США поступят вакцины, которые помогут бороться с коронавирусом.

Ранее в Белом доме сообщили, что первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом, у нее выявили слабовыраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр). Президент США Джо Байден сдал тест на COVID-19 сразу после супруги, но результат оказался отрицательным.

Заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю выросла на 30%