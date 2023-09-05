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05 сентября, 09:39

Политика

Первая леди США Джилл Байден заболела коронавирусом

Фото: ТАСС/AP Photo/Bertrand Guay

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом, у нее выявили слабовыраженные симптомы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Сегодня вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. У нее в настоящее время лишь слабовыраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр)", – говорится в сообщении.

В августе прошлого года у супруги действующего президента США также диагностировали коронавирус. В ее пресс-службе отмечали, что Байден дважды вакцинировалась и получила две бустерные прививки от COVID-19. Супруге американского лидера назначали курс препарата Paxlovid.

До этого ее супруг сдал положительный тест на инфекцию. Пресс-секретарь Белого дома уточняла, что Байден полностью вакцинирован, симптомы недуга были умеренные. Глава государства работал в удаленном формате до получения отрицательного теста на коронавирус.

Первая леди США Джилл Байден заразилась коронавирусом

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