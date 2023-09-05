Биофизик рассказал, что мозг человека работает по принципу министерств

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Связи нейронов в головном мозге человека напоминают работу министерств. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Института перспективных исследований мозга МГУ имени М. В. Ломоносова, старший научный сотрудник Научно-клинического исследовательского центра нейропсихиатрии больницы имени Алексеева Вадим Ушаков.

"Rich-club – это значит "богатый связями". Каждое министерство богато связями в той отрасли, которая подчиняется. Отрасль – это области нейронов. Чтобы договориться между собой, нужно быстро собрать совет министров. И они быстро между собой все решат, поэтому не нужно будет каждому министру договариваться с работниками другой отрасли (отдельными нейронами). И вообще наш мир, если подумать, управляется теми, кто богат связями", – передает "Газета.ру" слова ученого.

Ушаков на протяжении долгого времени пытается понять, как работает мозг людей, больных шизофренией. В связи с этим ученый проводит исследования в центре при больнице имени Алексеева. Он отметил, что у пациентов с шизофренией ричклабельность мозга нарушена, то есть "министерства" мозга не способны прийти к согласию между собой.

Ученый добавил, что шизофреник не может заставить определенные участки мозга работать слаженно, так как у них своя жизнь. Из-за того, что каждый "клан" нейронов работает разрозненно, наступает распад сознания.

По словам Ушакова, шизофрения считается одной из самых загадочных болезней человечества. Пока экспертам не удалось обнаружить причины ее развития, для нее нет объективной диагностики. Кроме того, это заболевание нельзя вылечить полностью.

Ранее сообщалось, что сотрудники Сеченовского университета работают над новым методом анализа данных, который позволит предотвратить обострение у пациентов с шизофренией. Через алгоритм можно будет создать приложение для телефона, предупреждающее пользователя о скором обострении.

Приложение будет не только предупреждать о приближающемся обострении, но позволит врачу пригласить пациента на внеплановый визит для коррекции терапии.