Невролог развеяла популярные заблуждения о работе мозга

Алкоголь не убивает клетки головного мозга, а прослушивание классической музыки действительно благоприятно влияет на умственную деятельность. Об этом Москве 24 рассказала врач-невролог, нейрофизиолог Елена Мирошник.

По ее словам, спиртные напитки хоть и не убивают клетки мозга, однако все равно негативно влияют на центральную нервную систему.





Елена Мирошник врач-невролог, нейрофизиолог Регулярное или избыточное употребление алкоголя приводит к тому, что ферментная система рано или поздно начинает истощаться. Из-за этого может возникать дефицит витаминов группы B, в особенности B1, который как раз участвует в реакциях центральной и периферической нервной системы. То есть он вреден, но клетки не убивает.

Второе популярное мнение – прослушивание классической музыки, особенно Моцарта, благоприятно влияет на мозг. В этом есть доля правды, отметила эксперт.

"Проводились исследования музыки различных композиторов, которые подтвердили, что в музыке Моцарта содержится максимальное количество высокочастотных звуков от пяти до восьми герц. Это альфа-волны, которые соответствуют ритму нашего мозга", – объяснила невролог в интервью программе "Доктор 24".





Елена Мирошник врач-невролог, нейрофизиолог Когда он находится на альфа-волне, мы способны хорошо обучаться, воспринимать информацию с легкостью и расслабленностью. Вот и весь секрет классической музыки.

Также многие считают, что мозг лучше всего усваивает информацию в молодом возрасте. Именно поэтому детям проще выучить языки. И это действительно так, отметила врач.

"Когда обучается взрослый, то он действует на основе опыта и ему нужно получить результат для конкретной задачи. Ребенок же постигает окружающий мир и знания, потому что ему нужно выжить. С годами мы становимся более ригидными, у нас теряется желание к учебе, информация воспринимается определенными кусками", – заключила специалист.

Ранее кандидат психологических наук, медицинский психолог Галина Ткаченко перечислила привычки, разрушающие мозг. По ее словам, постоянное использование гаджетов, недосып и неправильное чтение книг могут ослабить этот орган, из-за чего человек может стать легкой добычей манипуляторов.