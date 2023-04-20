Невролог рассказала, как стресс влияет на организм человека

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Переживания на нервной почве негативно сказываются на состоянии здоровья человека, рассказала невролог-вегетолог, кандидат медицинских наук Елена Беленко. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Стресс прямо влияет на работу внутренних органов. Причем проблемы, связанные с недостатком энергии, учащенным сердцебиением, повышением артериального давления и тяжестью в животе напрямую связаны с работой вегетативной нервной системы.

"При любом виде нагрузки (интеллектуальной, физической, эмоциональной) будут возникать изменения в работе вегетативных нервных центров. И чем сильнее нагрузка, тем больше обязанностей у нервных центров, тем выше напряжение в их работе", – рассказала Беленко.

Каждый нервный узел вегетативной нервной системы отвечает за работу конкретного органа. Именно симпатические узлы фильтруют входящие стрессовые сигналы, которые преобразуются в электрические импульсы.⠀

По словам врача, после перегрузки нервной системы узлы возвращаются в состояние обычной работы. Однако при накоплении стрессовой нагрузки работа вегетативных нервных узлов изменяется. Они приходят в состояние постоянного функционального напряжения, из-за чего возникают сбои в работе внутренних органов, подконтрольных симпатическим нервным узлам.

Для того чтобы узнать, какие именно узлы находятся в напряженном состоянии, применяют инфракрасную термографию. На основании теплового портрета человека можно разработать план лечения пациента, страдающего от стрессов.

"Имея информацию о том, где именно произошел сбой в работе вегетативной нервной системы, можно разработать план лечения, восстановления именно этого участка нервной цепочки. Наша нервная система очень пластична, и в ней всегда сохраняется способность к восстановлению спокойной работы, без стресса", – констатировала Беленко.

Ранее логопед Юлия Покровская рассказала, что заикание возникает из-за перегрузки нервной системы. Причем дефект в речи может возникнуть не только у ребенка, но и у подростка и даже у взрослого человека. В основном причиной становится сильный стресс или травма.