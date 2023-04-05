Невролог рассказала, в каком случае усталость сигнализирует о болезни

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Упадок сил, который человек ощущает на протяжении долгого времени, может сигнализировать о заболевании. Об этом рассказала невролог, психотерапевт, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская в интервью радио Sputnik.

"Если у вас нет сил после ночной смены или тяжелых переговоров, то это обычная усталость. Она проходит после отдыха: человек высыпается, у него улучшается настроение и восстанавливается работоспособность", – рассказала врач.

Голубинская отметила, что человеку необходимо обратиться к врачу при ощущении постоянной усталости, которая не проходит даже после отпуска. Она рассказала, что это состояние сохраняется не пару дней и не неделю. При этом могут быть сопутствующие симптомы – нарушение сна, снижение интереса к жизни, необычные предпочтения в еде, состояние, когда сначала может не есть, а потом накидываться на еду.

По мнению эксперта, под хронической усталостью могут скрываться самые разные заболевания – от расстройства психики до нарушений в работе эндокринной системы. Чаще всего у человека с постоянной усталостью наблюдается депрессия, субдепрессивное состояние, психосоматический синдром или соматоформное расстройство.

"Иногда под этой маской может быть гипотиреоз, то есть сниженная функция щитовидной железы, либо, например, сахарный диабет", – отметила психотерапевт.

Врач посоветовала людям, которые постоянно ощущают усталость, сначала обратиться к терапевту. Специалист назначит анализ крови, флюорографию, гастроскопию и другие анализы. В случае если человек почти здоров, тогда он получит направление к неврологу или психотерапевту для необходимого обследования. Невролог может направить на энцефалографию.

"Если выяснится, что причины хронической усталости связаны с состоянием психики, пациенту могут назначить антидепрессанты, работу с психологом или психотерапевтом", – рассказала Голубинская.

Однако эксперт заметила, что существуют и простые способы справиться с хронической усталостью, например прогулка как минимум в течение часа два раза в неделю. Это необходимо, чтобы мозг получил сигналы о движении.

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Кушалиева подчеркнула, что человек будет намного эффективнее в том случае, когда сумеет правильно расставить приоритеты. Необходимо научиться выделять дела первой важности и то, что не требует немедленного решения.



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