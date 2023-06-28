В РФ может появиться приложение для выявления обострения у пациентов с шизофренией

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Сотрудники Сеченовского университета работают над новым методом анализа данных, который позволит предотвратить обострение у пациентов с шизофренией. Через алгоритм можно будет создать приложение для телефона, предупреждающее пользователя о скором обострении, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу вуза.

Алгоритм создают на кафедре психиатрии и наркологии Первого МГМУ в Клинике психиатрии имени Корсакова. Приложение будет не только предупреждать о приближающемся обострении, но позволит врачу пригласить пациента на внеплановый визит для коррекции терапии.

Шизофрения представляет собой хроническое психическое заболевание. Оно предполагает длительную терапию. Недуг может развиться в любом возрасте, однако чаще всего его выявляют до 30 лет. В пресс-службе уточнили, что чаще всего пациенты приходят к сохранению длительной ремиссии, при которой можно вести привычный образ жизни.

"Чтобы сохранить стабильное состояние на фоне минимальной достаточной терапии, важно вовремя распознавать начальные признаки ухудшения состояния. Эти признаки бывают слабо выраженными, практически незаметными для пациента и его близких. Поэтому человек может упустить время и не обратиться вовремя к врачу", – поделилась врач-психиатр, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заведующая кафедрой психиатрии и наркологии Сеченовского университета Марина Кинкулькина.

Она подчеркнула, что минимизировать риски развития обострения в самом начале проявления намного лучше, чем при уже развившемся повторном приступе. Новое приложение научится оценивать состояние пациента с помощью анализа комплекса различных параметров. Речь идет об ухудшении качества сна, изменении интересов и повседневной активности.

Ранее кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рассказала, что паническая атака представляет собой приступ сильной тревоги или страха. У человека учащается сердцебиение, возникает чувство нехватки воздуха, головокружение и потливость. Для преодоления приступа необходимо медленно и глубоко дышать.

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