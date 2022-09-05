Актриса Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Актриса театра и кино, народная артистка России Мария Аронова назвала отличительное качество москвичей от жителей других регионов.
В интервью "Москвич Mag" она рассказала, что жители Москвы "очень быстрые" по сравнению со всеми остальными россиянам, а "самые медленные" люди, по ее мнению, живут на севере и на юге страны.
Аронова также призналась в большой любви к Москве и отметила масштабную программу благоустройства, которая ведется в столице.
"Мне все нравится – количество станций метро, хотя я им не пользуюсь, электрички новые, "кольца" для людей, которые ездят общественным транспортом. Мне нравятся дороги, их качество и обслуживание", – сказала она.
Ранее участницы музыкального дуэта "Сестры Зайцевы" Татьяна и Елена Зайцевы заявили, что главное отличие москвичей от жителей других регионов в том, что они всегда куда-то спешат. По их словам, такой образ жизни жителей столицы сохраняется на протяжении многих лет.
До этого актриса, сценарист и режиссер Светлана Дружинина назвала москвичей самыми большими оптимистами и целенаправленными людьми. Она добавила, что в мегаполисах нужно уметь выживать, поскольку жизнь в них протекает более интенсивно, чем на окраинах.
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