Писатель назвал особенности быта в коммунальной квартире в центре Москвы

Фото: Москва 24
Журналист и писатель Александр Цыганов рассказал об особенностях быта в коммунальной квартире в центре Москвы, в одной из которых он провел свое детство, сообщает "Мослента".
В 1960-х годах он жил в коммуналке на Чистых прудах. Писатель отметил, что там была одна на всех ванная с газовым нагревателем. Чтобы пошла горячая вода, его нужно было включать каждый раз.
Мусоропровод в доме отсутствовал, и мусор выносили через общую кухню, откуда выходил черный ход на улицу.
"Типичная коммунальная кухня: веревки для сушки белья, скромно в уголке – столы, общая плита – четыре конфорки на всех. Не помню ни шипения, ни ссор, ни тем более скандалов", – заметил Цыганов.
Он добавил, что в комнате площадью 11 квадратных метров был шкаф, холодильник, на котором стоял телевизор, полутороспальная кровать, диван и пианино. Цыганов жил там с родителями и сестрой. По его словам, последняя чаще ночевала у бабушки с дедушкой, однако, когда оставалась дома, ей ставили раскладушку в проходе.
Он отметил, что на книги и одежду в комнате места уже не оставалось и семье приходилось хранить их в коридоре. Писатель заметил, что в те времена люди не боялись оставлять так одежду, а иногда даже с деньгами в карманах.
Ранее сообщалось, что свыше 7 000 москвичей из программы реновации получат квартиры в 16 новостройках на юге Москвы. Дома располагаются в Восточном Бирюлеве, Западном Бирюлеве, Даниловском, Москворечье-Сабурове, Нагатинском Затоне, Нагорном, Царицыне, Южном Чертанове. В настоящий момент под заселение уже передали 12 домов.
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