Путин поприветствовал участников фестиваля "Российская студенческая весна"

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Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей фестиваля "Российская студенческая весна – весна Победы". Об этом сообщили на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что этот проект доказал свою востребованность. Путин подчеркнул, что он зарекомендовал себя как площадка для дружеского общения студентов из разных регионов России, а также для реализации их творческого потенциала.

"Участие в таких замечательных форумах помогает талантливым юношам и девушкам получить необходимые профессиональные знания и навыки, предоставляет им прекрасную возможность сделать еще один шаг к своей мечте", – заявил Путин.

Он напомнил, что этот фестиваль приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим он отметил важность мероприятия, поскольку оно "приобщает молодежь к нашим богатым историческим, патриотическим, ратным традициям".

Изначально "Российская студенческая весна" должна была пройти с 20 по 25 мая. Однако в связи с пандемией коронавируса мероприятие перенесли на 5-10 сентября. Оно проходит в Ростове-на-Дону.

Ранее Путин отметил работу волонтеров, работавших в условиях угрозы распространения коронавируса. Глава российского государства назвал их героями нашего времени. Он подчеркнул предельную самоотдачу, сердечную щедрость и милосердие врачей и волонтеров, работавших в условиях пандемии коронавируса.