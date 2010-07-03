Актер Александр Семчев раскрыл секрет похудения

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось похудеть почти на 100 килограммов.

"Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием 4-5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды", – цитирует сайт "Комсомольской правды" актера.

По его словам, ранее его попытки сбросить вес не увенчались успехом из-за лени и слабой мотивации. Семчев добавил, что начал полнеть с 23 лет, а в карьере его вес стали использовать "как фактуру", так как человека с таким весом нелегко найти в актерской среде.

Он также отметил, что полных людей нужно жалеть, так как они несчастны и испытывают колоссальные нагрузки на организм и на все органы, включая ноги и печень.

"Теперь мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни", – заключил актер.

Александр Семчев – российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как "Железнодорожный романс", "Свадьба", "Последний богатырь", "Белая гвардия" и "День выборов".

Ранее своим секретом похудения поделился Леонид Якубович. По его словам, раньше его вес был более центнера, но он занялся теннисом и в итоге сбросил лишние килограммы. Он решил привести себя в форму ради семьи, чтобы жене и дочери не было за него стыдно во время отдыха на море.

