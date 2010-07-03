Актер Александр Семчев раскрыл секрет похудения

05 сентября, 21:20
05 сентября, 21:20
Поделиться в социальных сетях:
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось похудеть почти на 100 килограммов.
"Никакой диеты. Просто надо уменьшить порции. Есть можно все, но понемногу. В моем случае, граммов по 300 за прием 4-5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды", – цитирует сайт "Комсомольской правды" актера.
По его словам, ранее его попытки сбросить вес не увенчались успехом из-за лени и слабой мотивации. Семчев добавил, что начал полнеть с 23 лет, а в карьере его вес стали использовать "как фактуру", так как человека с таким весом нелегко найти в актерской среде.
Он также отметил, что полных людей нужно жалеть, так как они несчастны и испытывают колоссальные нагрузки на организм и на все органы, включая ноги и печень.
"Теперь мне стало гораздо легче жить. Ушла нагрузка на сердце, суставы. Упал сахар в крови. Все это повлияло на качество жизни", – заключил актер.
Александр Семчев – российский актер театра, кино и дубляжа, режиссер и продюсер. Наиболее известен по ролям в таких фильмах, как "Железнодорожный романс", "Свадьба", "Последний богатырь", "Белая гвардия" и "День выборов".
Ранее своим секретом похудения поделился Леонид Якубович. По его словам, раньше его вес был более центнера, но он занялся теннисом и в итоге сбросил лишние килограммы. Он решил привести себя в форму ради семьи, чтобы жене и дочери не было за него стыдно во время отдыха на море.
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: