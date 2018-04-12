Ученые назвали истинную причину ожирения

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Исследователи из США обнаружили бактерии, которые усиливают всасывание жира при переваривании пищи.

По словам ученых, микробы играют огромную роль в развитии ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний, сообщают "Дни.ру".

Речь идет о бактериях из семейства Clostridiaceae. Биологи выяснили, что они выделяют большое количество ферментов, которые расщепляют жиры и ускоряют их всасывание в организм.

"Возбудителя ожирения" поместили в пищу подопытных мышей, которые ели жирную пищу. В результате эксперимента грызуны стремительно набрали лишний вес.

По словам ученых, им первым удалось показать, что эти бактерии управляют перевариванием. Отмечается, что до сих пор мало кто подробно изучал микрофлору тонкого кишечника.

Ранее канадские медики заявили, что ожирение может быть полезным. К такому выводу они пришли после того, как выявили у пациентов с лишним весом белок, который оздоравливает организм.

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